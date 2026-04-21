RINAT AHMETOV

Najbogatiji Ukrajinac u Monaku kupio stan za nevjerojatnih 471 milijuna eura

21. tra. 2026. 13:55
'Mareterra'. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Milijarder Rinat Ahmetov, najbogatiji čovjek u Ukrajini, kupio je ogroman luksuzni stan na pet katova u najprestižnijem novom kompleksu u Monaku za čak 471 milijun eura, što ovu transakciju čini jednom od najvećih prodaja pojedinačnih nekretnina u povijesti.

Stan, koji ima 21 sobu, kupljen je putem holding tvrtke poduzetnika i nalazi se u okrugu Mareterra u Kneževini. Novi kompleks, izgrađen na rekultiviranom zemljištu, otvorio je princ Albert II. 2024. godine i već je privukao ultrabogate investitore iz cijelog svijeta.

Stan se nalazi u prestižnoj zgradi "Le Renzo" i prostire se na oko 2500 četvornih metara, ne uključujući balkone i terase s pogledom na Sredozemno more. Ima i privatni bazen, jacuzzi i najmanje osam parkirnih mjesta, prenosi Klix.ba.

Detalji prodaje, koja je finalizirana 2024. godine, potječu iz evidencije nekretnina Kneževine, kao i iz niza e-poruka i preliminarnih ugovora koje je pregledao Bloomberg Businessweek, dobivenih od Distributed Denial of Secrets, neprofitne skupine koja prikuplja hakirane i materijale koji su procurili, a za koje se smatra da su u javnom interesu.

Tajkun vrijedi više od 7 milijardi dolara

Smješten između Francuske i Italije na stjenovitom izdanku, Monako je dugo bio najskuplje tržište nekretnina na svijetu zbog svoje male veličine i statusa porezne oaze. Kompleks Mareterra uključuje 114 luksuznih vila, gradskih kuća i apartmana raspoređenih oko vrtova, luke i šetnice.

Ahmetov je zaključio kupoprodajni ugovor u Kneževini neposredno prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rat je od tad uzdrmao njegovo poslovno carstvo, uključujući napade na energetska postrojenja u njegovoj domovini.

Tajkun vrijedi više od 7 milijardi dolara, prema Bloombergovom indeksu milijardera. Njegovo bogatstvo temelji se na SCM-u, najvećem ukrajinskom industrijskom konglomeratu, s ulaganjima u metalurgiju, rudarstvo i energetiku, kao i nekretnine.

Ahmetov je prethodno povezivan s nizom kupnji luksuznih nekretnina, uključujući kupnju povijesne vile Les Cèdres na francuskoj rivijeri 2019. godine za 200 milijuna eura. Prostrano imanje u ekskluzivnom Saint-Jean-Cap-Ferratu nekoć je pripadalo belgijskom kralju Leopoldu II.

Ahmetov je 2011. godine navodno kupio i penthouse u prestižnom kompleksu One Hyde Park u Londonu, nasuprot Harrodsa u Knightsbridgeu.

Cijena kvadrata? "Simboličnih" 100 tisuća eura

Prema lokalnim agentima za nekretnine, cijene u Mareterri premašile su simboličnih 100.000 eura po četvornom metru. Nekretnina s tri spavaće sobe trenutno je na tržištu za oko 76 milijuna eura, dok se stanovi s četiri i pet spavaćih soba iznajmljuju za oko 150.000 eura mjesečno.

Službena statistika pokazuje da je četvrt Larvotto, u kojoj se nalazi Mareterra, postala najskuplja u Kneževini u smislu procijenjenih prodajnih cijena po četvornom metru, iako podaci ne izdvajaju cijene nekretnina unutar samog kompleksa, koje se uglavnom javno ne oglašavaju.

"Monako ostaje jedno od najekskluzivnijih i najotpornijih stambenih tržišta na svijetu", navodi Savills u izvješću objavljenom u ožujku, napominjući da ga "oblikuju strukturni nedostatak ponude i stalno visoka međunarodna potražnja".

