Varteksove nekretnine na bubnju procijenjene na 18,4 milijuna eura

Stečajni upravitelj Đuričin osvrnuo se i na ograničenja u prodaji i budućoj namjeni Varteksovih objekata. "Obzirom da je dio nekretnina proglašen kulturnim dobrom, a otvaranjem stečaja je ukinut i strateški projekt Varteks kvart kojim je definirana namjena tih čestica, nije logično da bi vrijednost nekretnina bila viša nego samo niža", kazao je Đuričin.