Nakon pekarnica, knjižnica...
Njemačka sprema veliku promjenu: Trgovine bi uskoro mogle raditi i nedjeljom?
Nakon knjižnica te pekarnica i slastičarnica, i maloprodajni sektor želi izboriti mogućnost rada nedjeljom. Potporu dobiva od Odbora za gospodarstvo Bundestaga. Crkve i sindikati kritički gledaju na taj prijedlog.
Nakon što je njemačka vlada najavila omogućavanje rada knjižnica, pekarnica i slastičarnica i nedjeljom, rasprava o općem radnom vremenu trgovina tijekom vikenda sada dobiva na zamahu. Odbor za gospodarstvo Bundestaga zauzeo se za znatno ublažavanje trenutačno važeće zabrane rada nedjeljom, piše DW.
„Bundestag odlučuje o radu zaposlenih nedjeljom, a savezne zemlje o radnom vremenu trgovina nedjeljom“, rekao je predsjednik Odbora Christian von Stetten za tabloid Bild. „U oba slučaja zalažem se za velikodušno proširenje postojećih pravila“, izjavio je političar CDU-a.
Dobro za privredu
Koordinator savezne vlade za turizam Christoph Ploß (CDU) također podržava tu ideju i navodi da je to dobro za njemačko gospodarstvo. Za novine medijske skupine Funke on je izjavio: „Hoće li se turisti odlučiti za Njemačku ovisi i o atraktivnim trgovinama te ponudi za kupnju.“ Dodao je kako argumente trgovine na malo „može vrlo dobro razumjeti i iz perspektive turističke politike“.
Ploß je nadalje rekao da sadašnja pravila potječu iz vremena „kada internetska trgovina nije postojala“. „Fleksibilnije radno vrijeme omogućilo bi njemačkim trgovcima da ostanu konkurentni internetskim trgovinama koje su dostupne u svakom trenutku“, smatra on. Osim toga, liberalnija pravila „dala bi novi poticaj njemačkim gradskim središtima“.
Manje dobro za zaposlene
S druge strane, Silke Zimmer iz sindikata Ver.di izjavila je: „Prijedlog Njemačkog trgovačkog saveza (HDE) o potpunom ukidanju nedjeljnog odmora u trgovini bilo je samo pitanje vremena, nakon što je savezna vlada već najavila dodatni rad nedjeljom za pekarnice i slastičarnice.“ Dodala je kako je to „pogrešan pristup koji ide na štetu radnika“. Nedjelja je, istaknula je, „za zaposlene jedini slobodan dan koji mogu pouzdano unaprijed planirati i tijekom kojeg imaju vremena za fizički i mentalni odmor od ovog zahtjevnog posla“.
Zimmer je naglasila da dulje radno vrijeme trgovina neće automatski donijeti veći promet niti oživjeti gradska središta. „Naprotiv, ono je snažan instrument u tržišnoj utakmici koja pogoduje velikim trgovačkim lancima. Dovodi do preusmjeravanja prometa iz ruralnih područja u gradove te od malih i srednjih poduzeća prema trgovačkim divovima, koji mnogo lakše mogu organizirati rad nedjeljom.“ Posljedica će biti, upozorila je, „sve sumornija gradska središta s uvijek istim trgovačkim lancima“.
Savezne zemlje nadležne za radno vrijeme trgovina
Nova rasprava potaknuta je najavom savezne vlade da će produljiti radno vrijeme pekarnica i slastičarnica nedjeljom. Prema dokumentu s odlukama vladajuće koalicije, od 1. siječnja 2027. na snagu bi trebalo stupiti produljeno radno vrijeme nedjeljom „za pekarnice, slastičarnice i knjižnice“. U nacrtu Ministarstva rada navodi se da bi pekarnice nedjeljom smjele raditi najdulje osam, a javne knjižnice šest sati.
Za određivanje radnog vremena trgovina od reforme njemačkog federalnog sustava iz 2006. godine nadležne su savezne zemlje. Većina ih je od tada liberalizirala propise pa trgovine radnim danom mogu biti otvorene 24 sata na dan.
Samo Bavarska i Saarland još uvijek imaju zakone koji se temelje na nekadašnjem saveznom propisu. Oni vlasnicima trgovina nalažu da ih zatvore u 20 sati.
Otvaranje trgovina nedjeljom dopušteno je u svim saveznim zemljama samo u iznimnim slučajevima, primjerice tijekom posebno određenih prodajnih nedjelja. Trgovačka udruženja već su ranije zatražila potpuno ukidanje ograničenja rada trgovina nedjeljom.
I crkve protiv prijedloga
Protiv ublažavanja odredbi o neradnoj nedjelji je i Socijalni savez Njemačke (SoVD). Nedjelja predstavlja mnogo više od gospodarskog čimbenika – "ona je nezamjenjiv dan za odmor, obitelj i društvenu povezanost“, izjavila je predsjednica Uprave Michaela Engelmeier za novine skupine Funke. Rad nedjeljom potreban je ondje „gdje služi pružanju osnovnih javnih usluga“, primjerice u zdravstvu, policiji ili prometu. „Na svim ostalim područjima on mora ostati iznimka“, naglasila je Engelmeier.
I Evangelička crkva u Njemačkoj upozorila je na opasnosti fleksibilizacije radnog vremena trgovina. "Slobodna nedjelja vrijednost je za cijelo naše društvo – neovisno o tome vjeruje li netko u Boga ili ne“, prenosi list Rheinische Post izjavu jednog glasnogovornika Evangeličke crkve u Njemačkoj (EKD).
On naglašava da je potreban jedan dan u tjednu tijekom kojeg bi što veći broj ljudi istodobno imao slobodno. „Nedjelja stvara prostor za obitelj, prijateljstva, susjedstvo i volonterski rad. Upravo u kriznim vremenima to jača društvenu povezanost i ljudima daje novu snagu. Od toga na kraju koristi ima cijelo naše društvo, ali i svijet rada“, navodi glasnogovornik EKD-a.
Slično se prethodno izjasnio i Katolički radnički pokret Njemačke (KAB). Ta je udruga nedjelju bez kupovine opisala kao prijeko potreban predah – za zaposlene, potrošače te za okoliš i klimu. „Ona nije relikt prošlih vremena, nego unaprijed određeno vrijeme za odmor i psihičku regeneraciju.“
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