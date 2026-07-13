Njemačka sprema veliku promjenu: Trgovine bi uskoro mogle raditi i nedjeljom?

S druge strane, Silke Zimmer iz sindikata Ver.di izjavila je: „Prijedlog Njemačkog trgovačkog saveza (HDE) o potpunom ukidanju nedjeljnog odmora u trgovini bilo je samo pitanje vremena, nakon što je savezna vlada već najavila dodatni rad nedjeljom za pekarnice i slastičarnice.“ Dodala je kako je to „pogrešan pristup koji ide na štetu radnika“. Nedjelja je, istaknula je, „za zaposlene jedini slobodan dan koji mogu pouzdano unaprijed planirati i tijekom kojeg imaju vremena za fizički i mentalni odmor od ovog zahtjevnog posla“.