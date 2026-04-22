CIJENE SKAČU, ZALIHE PADAJU

Vodeći svjetski proizvođač: Cijene kondoma mogle bi porasti za 30 posto zbog rata u Iranu

22. tra. 2026. 19:38
Malaysian condom-maker Karex Industries.
Najveći svjetski proizvođač kondoma, malezijski Karex Bhd, planira povećati cijene za 20% do 30%, a moguće i više ako se poremećaji u lancu opskrbe zbog rata u Iranu potraju.

Također, Karex bilježi porast potražnje za kondomima jer su rastući troškovi prijevoza i kašnjenja u otpremi ostavili mnoge njegove kupce s manjim zalihama, rekao je glavni izvršni direktor Goh Miah Kiat u intervjuu za Reuters u utorak.

"Situacija je definitivno vrlo krhka, cijene su visoke... Nemamo drugog izbora nego odmah prenijeti troškove na kupce", rekao je Goh, prenosi Guardian.

Karex proizvodi više od 5 milijardi kondoma godišnje i dobavljač je vodećih brendova poput Durexa i Trojana, kao i nacionalnih zdravstvenih sustava poput britanskog NHS-a i globalnih programa pomoći koje vode Ujedinjeni narodi.

Proizvođač kondoma pridružuje se rastućem popisu tvrtki, uključujući proizvođače medicinskih rukavica, koje se pripremaju za uska grla u lancu opskrbe dok iranski rat opterećuje energetske i petrokemijske tokove s Bliskog istoka, remeteći nabavu sirovina.

Od početka sukoba krajem veljače, Karex je zabilježio porast troškova za sve, od sintetičke gume i nitrila koji se koriste u proizvodnji kondoma do materijala za pakiranje i maziva poput aluminijskih folija i silikonskog ulja, rekao je Goh.

Rekao je da Karex ima dovoljno zaliha za sljedećih nekoliko mjeseci i da nastoji povećati proizvodnju kako bi zadovoljio rastuću potražnju, budući da su globalne zalihe kondoma značajno pale nakon velikih rezova u potrošnji strane pomoći, posebno od strane Američke agencije za međunarodni razvoj prošle godine.

Goh je naglasio da je potražnja za kondomima porasla za oko 30% ove godine, a poremećaji u otpremi dodatno pogoršavaju nestašice.

"Vidimo puno više kondoma koji zapravo stoje na brodovima koji nisu stigli na svoje odredište, ali su vrlo potrebni", rekao je Goh, dodajući da mnoge zemlje u razvoju nemaju dovoljno zaliha jer je potrebno vrijeme da proizvodi stignu do njih.

