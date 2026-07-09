Zagrebački Avenue Mall dobio novog vlasnika

"Avenue Mall jedno je od najprepoznatljivijih maloprodajnih odredišta u Hrvatskoj i istinski jedinstvena imovina na zagrebačkom tržištu. Njegova strateška lokacija, stabilno poslovanje i potencijal za daljnje stvaranje vrijednosti čine ga izvrsnim odabirom u okviru naše dugoročne investicijske strategije. Nakon zaključenja transakcije naš će prioritet biti održati visoku kvalitetu poslovanja, uz selektivnu provedbu inicijativa usmjerenih na daljnje unaprjeđenje korisničkog iskustva, podršku najmoprimcima i jačanje pozicije Avenue Malla kao vodećega maloprodajnog odredišta u okolnom području”, dodaje član uprave InterCapital Real Estatea Andrej Erjavec.