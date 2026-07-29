Europa u plamenu: "Ovo više nisu slučajni ekstremni događaji"

Da bismo lakše shvatili što to znači: vatra je u Španjolskoj progutala površinu veću od cjelokupnog teritorija Grada Zagreba – od Sesveta pa sve do vrha Sljemena. Preko 116.000 ljudi evakuirano diljem zemlje (od čega više od 70.000 u regiji Madrida i Ávile), dok je za dodatnih 30.000 stanovnika izrečena mjera obveznog skloništa u kućama. Španjolska je zbog buktinja proglasila nacionalno izvanredno stanje – tek drugi put u novijoj povijesti.