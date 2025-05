U travnju ove godine krajnje cijene električne energije za kućanstva kretale su se od 9,1 eurocenta po kilovatsatu u Budimpešti do 40,4 eurocenta u Berlinu. Prosjek za EU-27 iznosio je 24,7 centi po kilovatsatu. Kada je riječ o cijenama plina, one su se kreirale u rasponu od 2,5 centa u Budimpešti do 34,1 cent u Stockholmu, dok je prosjek na razini EU-a iznosio 11,1 cent po kilovatsatu.