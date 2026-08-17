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HAK: Gužve prema moru
Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, a povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama, upozoravaju u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba (HAK).
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Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići veći je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, a veća je gustoća prometa do Bosiljeva.
Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar, a na ulazu u Zagreb, na čvoru Zagreb zapad kolona je oko četiri kilometra.
Na A3 Bregana-Lipovac veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane.
Na A4 Goričan-Zagreb veća je gustoća prometa između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba.
Zbog tehničkog kvara u prekidu je trajektna linija 54 Jadrolinija Dubrovnik-Bari, a u prekidu je i katamaranska linija 323 Jadrolinija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun zbog meteo uvjeta.
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