Najpovoljniji europski gradovi za vikend: Jedna država dominira vrhom, evo gdje je Zagreb

Planiranje putovanja u neki europski grad u posljednji trenutak ne mora nužno značiti i veće troškove. Novo istraživanje pružatelja virtualnih kartica Getsbyja pokazalo je koji su gradovi najbolji izbor za povoljan vikend-odmor, a analizirani su podaci stranice za troškove putovanja Budget Your Trip za 100 destinacija, piše Euronews.