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Najpovoljniji europski gradovi za vikend: Jedna država dominira vrhom, evo gdje je Zagreb
Novo istraživanje pokazalo je koji su europski gradovi najpovoljniji za vikend putovanje, pri čemu je Poljska zauzela svih pet vodećih mjesta, dok su neke od najpoznatijih turističkih destinacija na kontinentu znatno skuplje.
Planiranje putovanja u neki europski grad u posljednji trenutak ne mora nužno značiti i veće troškove. Novo istraživanje pružatelja virtualnih kartica Getsbyja pokazalo je koji su gradovi najbolji izbor za povoljan vikend-odmor, a analizirani su podaci stranice za troškove putovanja Budget Your Trip za 100 destinacija, piše Euronews.
U istraživanju su uspoređeni uobičajeni dnevni troškovi smještaja, hrane i lokalnog prijevoza za dvije osobe koje putuju uz umjereni budžet. Cilj je bio utvrditi u kojim će gradovima novac najviše vrijediti.
Troškovi letova nisu uključeni u konačni izračun jer mogu znatno varirati. No, ako niste sigurni kamo krenuti, Poljska se nameće kao najbolji izbor. Ta zemlja zauzela je šest od prvih deset mjesta, uključujući svih pet vodećih pozicija.
Poljska uvjerljivo na vrhu
Prema podacima istraživanja, Wrocław je najpovoljniji europski grad za vikend putovanje za dvije osobe.
U gradu mostova prosječni dnevni trošak iznosi 41 euro po osobi, dok cijeli vikend za dvije osobe stoji samo 163 eura.
Putnici ondje u prosjeku izdvajaju oko 18,75 eura za hranu i 5,85 eura za lokalni prijevoz. Sadržaja ne nedostaje, a među atrakcijama su Rynek, jedan od najvećih srednjovjekovnih trgova u Europi, te Centennial Hall, upečatljiva arhitektonska znamenitost koja se nalazi na UNESCO-ovu popisu.
Na drugom mjestu je Poznań, gdje vikend za dvije osobe u prosjeku stoji 168,50 eura, odnosno oko 42 eura po osobi dnevno.
Putnici ondje na hranu troše približno 18,75 eura dnevno, dok prosječni trošak smještaja iznosi 34 eura, zbog čega je i ovaj grad vrlo povoljna opcija za kraći odmor.
Mnogo toga može se razgledati bez velikih troškova, među ostalim šareni Stari trg i gradska vijećnica u Poznańu, gdje se svakoga dana pojavljuju poznate mehaničke koze. Vrijedi posjetiti i Cathedral Island, koji se smatra mjestom rođenja poljske države.
Treće mjesto zauzima Katowice, gdje vikend za dvije osobe stoji oko 239 eura, odnosno 60 eura po osobi dnevno.
Na hranu se dnevno troši oko 32,75 eura, dok prosječni trošak hotela iznosi 37,50 eura, što ukupnu cijenu zadržava na relativno niskoj razini.
Jedna od najvažnijih gradskih atrakcija je Šleski muzej. Izgrađen je na mjestu nekadašnjeg rudnika ugljena, a spaja umjetnost i povijest s panoramskim pogledom s promatračnice.
Gdańsk je na četvrtom mjestu, a dvodnevni boravak za dvije osobe stoji oko 275,25 eura, odnosno 69 eura po osobi dnevno.
Posjetitelji u prosjeku izdvajaju 35 eura dnevno za hranu i 54 eura za hotele, a grad nudi brojne znamenitosti koje se mogu obići tijekom vikenda.
Slikoviti Long Market dobro je mjesto za početak obilaska, dok povijesna obala oko dizalice Gdańsk Crane pruža uvid u dugu pomorsku povijest grada.
Prvih pet zaključuje Kraków, gdje vikend za dvije osobe stoji oko 295 eura, odnosno 73,75 eura po osobi dnevno.
Na hotele otpada oko 83 eura ukupnog troška, dok je lokalni prijevoz posebno povoljan i u prosjeku stoji samo sedam eura.
Nakon dolaska putnici mogu istražiti atmosferičnu židovsku četvrt Kazimierz, razgledati povijesnu Sukiennice Cloth Hall i posjetiti baziliku sv. Marije, iz koje svakoga sata odjekuje poznati zvuk trube.
Cijene se razlikuju diljem Europe, objavljene cijene i u Zagrebu
Ako ste već obišli Poljsku, postoje i druge vrlo povoljne opcije diljem Europe. Na šestom mjestu nalazi se Sofija, glavni grad Bugarske, gdje vikend putovanje stoji oko 77,25 eura po osobi dnevno.
Slijedi Zagreb, gdje prosječni putnik troši oko 95 eura dnevno. Na osmom mjestu je švedski Malmö sa 105 eura dnevno, a potom Budimpešta u Mađarskoj sa 111 eura.
Prvih deset zaključuje ponovno Poljska, odnosno glavni grad Varšava, gdje posjetitelji mogu očekivati trošak od oko 112 eura po osobi dnevno.
Najskuplje opcije
Na drugom kraju ljestvice nalazi se Zürich u Švicarskoj, gdje vikend putovanje stoji čak 1325 eura za dvije osobe, odnosno oko 331 euro po osobi dnevno.
Hrana predstavlja jedan od većih troškova, a putnici za obroke izdvajaju oko 112 eura dnevno, dok prosječna cijena hotela iznosi 359 eura.
Švicarska je zastupljena i na sljedeća dva mjesta među najskupljim destinacijama. Bern je drugi, a Basel treći, s troškom vikenda za dvije osobe od oko 1240, odnosno 1189 eura.
Venecija i Pariz zauzimaju preostala mjesta među pet najskupljih gradova. Vikend za dvije osobe ondje stoji oko 1180, odnosno 1133 eura kada se uračunaju hrana, smještaj i lokalni prijevoz.
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