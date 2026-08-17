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"PRIJATELJ SAM S KIMOM"

Trump naredio Pentagonu da smanji vojne vježbe s Južnom Korejom: "Osim što su skupe..."

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Hina
|
17. kol. 2026. 07:26
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KENT NISHIMURA/AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je Pentagonu naložio da znatno smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, u objavi na društvenim mrežama u kojoj je također spomenuo odbijanje Seula da sudjeluje u akcijama protiv Irana.

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Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da je prekasno da se vježbe u potpunosti otkažu, ali da „nije zadovoljan” što su Sjedinjene Države ranije pristale sudjelovati u njima.

Američki predsjednik također je istaknuo svoj „vrlo dobar odnos” sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom.

„Ove vježbe nisu samo skupe... već šalju signal koji je potpuno neprikladan i neprijateljski nastrojen prema zemlji koja, otkako je Donald J. Trump predsjednik, nije predstavljala prijetnju i ponašala se s poštovanjem”, napisao je Trump.

Trump je također ukazao na stavJužne Koreje prema sukobu između SAD-a i Izraela s Iranom.

„Iako je to donekle nepovezano (?), nedavno sam pitao predsjednika Južne Koreje žele li nam se pridružiti u denuklearizaciji Islamske Republike Iran, a oni su odgovorili: 'Ne, hvala!'”, napisao je Trump.

Godišnje zajedničke vojne vježbe Ulchi Freedom Shield trebale bi se održati od 17. do 27. kolovoza.

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Teme
donald trump južna koreja pentagon sad sjedinjene države

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