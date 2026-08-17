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najdalekosežniji paket

EU priprema nove sankcije Rusiji: Kallas najavila veliki udar

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Hina
|
17. kol. 2026. 07:17
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Kaja Kallas
Nicolas TUCAT / AFP / NICOLAS TUCAT

EU namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački list.

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„Sankcije EU-a već su skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata“, rekla je za njemački dnevni list Die Welt.

„Nakon što budu usvojene, odmah će povećati ukupan broj sankcioniranih ruskih subjekata za trećinu. Pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča rat.“

Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija.

EU je u srpnju odobrila svoj najnoviji paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja u bankarskom sektoru i mrežama povezanima s kriptovalutama.

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Teme
kaja kallas rat u ukrajini rusija europska unija sankcije

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