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kod Brodarice

Buknuo požar u kamp-kućici: Jedna osoba pronađena mrtva

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N1 Info
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15. srp. 2026. 18:34
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kamp, kamp kućica
Unsplash / Ilustracija

Danas oko 14,35 sati izbio je požar na kamp-kućici u Mučićima na području Brodarice.

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Upožaru je jedna osoba smrtno stradala, javlja policija.

Na mjesto događaja žurno su upućeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, koji su lokalizirali požar u 16,30 sati.

Nakon što se požar u potpunosti ugasi, slijedi očevid zbog utvrđivanja uzroka nastanka požara te identiteta i uzroka smrti smrtno stradale osobe.     

Teme
kamp kućica požar

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