kod Brodarice
Buknuo požar u kamp-kućici: Jedna osoba pronađena mrtva
N1 Info
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15. srp. 2026. 18:34
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Danas oko 14,35 sati izbio je požar na kamp-kućici u Mučićima na području Brodarice.
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Upožaru je jedna osoba smrtno stradala, javlja policija.
Na mjesto događaja žurno su upućeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, koji su lokalizirali požar u 16,30 sati.
Nakon što se požar u potpunosti ugasi, slijedi očevid zbog utvrđivanja uzroka nastanka požara te identiteta i uzroka smrti smrtno stradale osobe.
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