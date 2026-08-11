Crni ponedjeljak na hrvatskim cestama: Jedna osoba poginula, 47 ozlijeđenih

Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na hrvatskim cestama u ponedjeljak je zabilježeno 34 prometnih nesreća s nastradalim osobama, među kojima je bilo osam teških prometnih nesreća.

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Prema podacima policije, tijekom 10. kolovoza, od ponoći do 24 sata, dogodila se jedna prometna nesreća sa smrtnim ishodom te sedam nesreća u kojima su osobe teško ozlijeđene.

U tim teškim prometnim nesrećama jedna je osoba poginula, osam ih je zadobilo teške tjelesne ozljede, dok je jedna osoba lakše ozlijeđena, objavilo je Ravnateljstvo policije.

Ukupno je u prometnim nesrećama ozlijeđeno 47 osoba.