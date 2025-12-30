provalio u ormar s oružjem
Detalji horora u Sukošanu: Ubio 18-godišnjeg sina s posebnim potrebama pa sebe
Zadarska policija utvrdila je da je 46-godišnjak jutros u obiteljskoj kući u Sukošanu hitcem iz vatrenog oružja počinio teško ubojstvo bliske osobe, 18-godišnjaka, a potom istim oružjem počinio samoubojstvo.
"U cilju utvrđivanja svih drugih relevantnih okolnosti i činjenica događaja zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru koji je rukovodio očevidom izdat će potrebite naloge za poduzimanje daljnjih dokaznih radnji, kao i naloge za obdukciju preminulih", stoji u policijskom priopćenju.
Također je utvrđeno da je 46-godišnjak prije tragičnog događaja u obiteljskoj kući nasilno otvorio ormar u kojem je član obitelji, koji za držanje i nošenje oružja posjeduje uredna odobrenja, na propisani način držao oružje.
Tijela su pronašli članovi obitelji
Zadarska policija ranije je objavila da je jutros oko 8 sati, nakon zaprimljene dojave, u kući u Sukošanu zatekla dvije mrtve muške osobe.
Ondje je otac ubio 18-godišnjeg sina, a zatim sebi oduzeo život. Tijela su našli članovi obitelji, a sin je navodno imao posebne potrebe. Tragedija se dogodila ujutro, kada su djed i baka otišli k liječniku, prenosi Dnevnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
