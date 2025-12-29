Zaboravljeni na Banovini: "Nisam dobio kuću jer sam navodno zakasnio, a Plenković je rekao da imamo 10 godina"

Vlado već pet godina živi u kamperici, a uvjeti koje je tamo zatekla naša reporterka Maja Štrbac malo koga bi ostavili ravnodušnim. Oni koji ga znaju kažu da živi skromno, tu i tamo si priušti čokoladu, a nama je rekao da rijetko kad ima s kime pričati. Kaže da je ostao sam i da ga je država zaboravila.