Zaboravljeni na Banovini: "Nisam dobio kuću jer sam navodno zakasnio, a Plenković je rekao da imamo 10 godina"
Nakon priče o obnovi i povratku života na Banovinu, ostaje i ona druga, tiša strana potresa. Pet godina poslije, neki ljudi još čekaju ono osnovno – krov nad glavom. Iz Gline donosimo svjedočanstva onih koji su u obnovi ostali po strani i čija svakodnevica još uvijek nalikuje na dane neposredno nakon potresa.
I dok se svi sjećaju potresa – čini se da je Vlado Manojlović – pao u zaborav.
„Dolje sam u općini bio da će biti kakav stanić, ali još ništa od toga, oni su obećali, ali sad što će bit – pitaj Boga“, rekao je Manojlović.
Tu i tamo si priušti čokoladu
Vlado već pet godina živi u kamperici, a uvjeti koje je tamo zatekla naša reporterka Maja Štrbac malo koga bi ostavili ravnodušnim. Oni koji ga znaju kažu da živi skromno, tu i tamo si priušti čokoladu, a nama je rekao da rijetko kad ima s kime pričati. Kaže da je ostao sam i da ga je država zaboravila.
Njegova je samo jedna od sudbina iz Gline čiji se stanovnici živo sjećaju 29. prosinca 2020.
„Lom, pucaju zidovi… Gledam, pucaju zidovi. I onda dalje ne znam kako sma izašla van, samo znam kad sam pogledala u kuću da sam vidjela da je 10 cm nagnula se prema cesti i vičem mužu ‘joj, naše kuće više nema’“, rekla je Mara Kukoleća.
„Kad sam vidio kakva je kuća onda sam počeo drhtati i tresti se kao onaj list tamo… Onda mi je bilo…“, rekao je Mile Jarić.
Gotovo pola desetljeća u kontejneru
Gospodin Jarić proveo je četiri i pol godine u kontejneru, a umjesto 42 kvadrata dobio je 24 u mobilnoj drvenoj zamjenskoj kući. Kuha i grije se na struju.
„Kad dođe obračun najmanja rata mi je bila 170 eura, a najveća 270 i nešto, a ja imam mirovine 260. Čak sam dobio i odbijenicu za kuću, navodno jer sam kasno predao. A Plenković je rekao 10 godina je podnošenje zahtjeva“, rekao je Mile Jarić.
Na pitanje kako preživljava, kaže:
„Kako… Kako moraš. Kad je bila kuna bilo je bolje. Ne znam kako kome, ali meni je, ja sam imao 800 kuna socijalne pomoći“, rekao je.
No, optimističan je – moglo je biti i gore. U sličnom tonu je i obitelj Kukoleća. Oni su se nakon četiri godine u kontejneru uselili u kuću koju su sami obnovili.
„Nisam najprije išao na samoobnovu nego sam prijavio to kao svi, no vidio sam da od toga nema ništa pa sam išao ponovo i prijavio na samoobnovu“, rekao je Branko Kukoleća.
Drvena kuća iz Austrije
Nakon procjene na račun su sjeli novci, pronašli su izvođače radova, a drvena kuća dovezena je iz Austrije. Prisjećaju se stare kuće, a čak i nakon pet godina ponekad osjećaju nemir.
„Ako negdje nešto lupne malo sjetiš se toga straha, ali vjerojatno to tako mora bit“, rekla je Mara Kukoleća.
I dok jedni imaju podno grijanje, drugi grijalice, Vlado petu zimu provodi u hladnoći.
„Podnijeli smo zahtjev za stambeno zbrinjavanje, ali ne znam čemu tolika papirologija, čemu toliko se čeka da se taj čovjek nakon pet godina smjesti u neki normalni objekt, a toliko već ima praznih stanova državnih i izgrađene su i stambene zgrade“, rekla je dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić.
Točnije, njih osam samo u Glini. Znači, mjesta ima, sada samo – treba volje.
