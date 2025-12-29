Oglas

pet godina od potresa

Zaboravljeni na Banovini: "Nisam dobio kuću jer sam navodno zakasnio, a Plenković je rekao da imamo 10 godina"

author
Maja Štrbac
|
29. pro. 2025. 21:27

Nakon priče o obnovi i povratku života na Banovinu, ostaje i ona druga, tiša strana potresa. Pet godina poslije, neki ljudi još čekaju ono osnovno – krov nad glavom. Iz Gline donosimo svjedočanstva onih koji su u obnovi ostali po strani i čija svakodnevica još uvijek nalikuje na dane neposredno nakon potresa.

Oglas

I dok se svi sjećaju potresa – čini se da je Vlado Manojlović – pao u zaborav.

„Dolje sam u općini bio da će biti kakav stanić, ali još ništa od toga, oni su obećali, ali sad što će bit – pitaj Boga“, rekao je Manojlović.

Tu i tamo si priušti čokoladu

Vlado već pet godina živi u kamperici, a uvjeti koje je tamo zatekla naša reporterka Maja Štrbac malo koga bi ostavili ravnodušnim. Oni koji ga znaju kažu da živi skromno, tu i tamo si priušti čokoladu, a nama je rekao da rijetko kad ima s kime pričati. Kaže da je ostao sam i da ga je država zaboravila.

Vlado Manojlović
kuća na Banovini
kuća na Banovini
+ 1
Pogledajte Galeriju

Njegova je samo jedna od sudbina iz Gline čiji se stanovnici živo sjećaju 29. prosinca 2020.

„Lom, pucaju zidovi… Gledam, pucaju zidovi. I onda dalje ne znam kako sma izašla van, samo znam kad sam pogledala u kuću da sam vidjela da je 10 cm nagnula se prema cesti i vičem mužu ‘joj, naše kuće više nema’“, rekla je Mara Kukoleća.

Mara Kukoleća
N1

„Kad sam vidio kakva je kuća onda sam počeo drhtati i tresti se kao onaj list tamo… Onda mi je bilo…“, rekao je Mile Jarić.

Gotovo pola desetljeća u kontejneru

Gospodin Jarić proveo je četiri i pol godine u kontejneru, a umjesto 42 kvadrata dobio je 24 u mobilnoj drvenoj zamjenskoj kući. Kuha i grije se na struju.

„Kad dođe obračun najmanja rata mi je bila 170 eura, a najveća 270 i nešto, a ja imam mirovine 260. Čak sam dobio i odbijenicu za kuću, navodno jer sam kasno predao. A Plenković je rekao 10 godina je podnošenje zahtjeva“, rekao je Mile Jarić.

Na pitanje kako preživljava, kaže:

„Kako… Kako moraš. Kad je bila kuna bilo je bolje. Ne znam kako kome, ali meni je, ja sam imao 800 kuna socijalne pomoći“, rekao je.

Mile Jarić
N1

No, optimističan je – moglo je biti i gore. U sličnom tonu je i obitelj Kukoleća. Oni su se nakon četiri godine u kontejneru uselili u kuću koju su sami obnovili.

„Nisam najprije išao na samoobnovu nego sam prijavio to kao svi, no vidio sam da od toga nema ništa pa sam išao ponovo i prijavio na samoobnovu“, rekao je Branko Kukoleća.

Drvena kuća iz Austrije

Nakon procjene na račun su sjeli novci, pronašli su izvođače radova, a drvena kuća dovezena je iz Austrije. Prisjećaju se stare kuće, a čak i nakon pet godina ponekad osjećaju nemir.

„Ako negdje nešto lupne malo sjetiš se toga straha, ali vjerojatno to tako mora bit“, rekla je Mara Kukoleća.

I dok jedni imaju podno grijanje, drugi grijalice, Vlado petu zimu provodi u hladnoći.

„Podnijeli smo zahtjev za stambeno zbrinjavanje, ali ne znam čemu tolika papirologija, čemu toliko se čeka da se taj čovjek nakon pet godina smjesti u neki normalni objekt, a toliko već ima praznih stanova državnih i izgrađene su i stambene zgrade“, rekla je dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić.

Točnije, njih osam samo u Glini. Znači, mjesta ima, sada samo – treba volje.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
banija banovina obnova pet godina od potresa poslijepotresna obnova

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ