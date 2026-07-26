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PULA

Eksplozija u kući: Ozlijeđena 71-godišnja žena

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Hina
|
26. srp. 2026. 14:42
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policija, rotirka
PUZ / ilustracija

U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijana u nedjelju ujutro ozlijeđena je 71-godišnja žena koja je zbog zadobivenih ozljeda helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu, izvijestila je istarska policija.

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Policija je dojavu o eksploziji u kući u naselju Šijana u Puli zaprimila u 11,45 sati.

U eksploziji je ozlijeđena 71-godišnja žena, koja je u tom trenutku bila sama u kući. Zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda, helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka eksplozije, a neslužbeno se doznaje kako se vjerojatno radi o eksploziji plinske boce jer su pulski vatrogasci iz kuće tijekom intervencije izvukli plinsku bocu. Očevid je u tijeku.

Teme
eksplozija pula stan

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