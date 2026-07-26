I Pilatus uključen u potragu za nestalim austrijskim skiperom

"Kako su u vremenu dojave na moru u području nestanka vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u akciju traganja i spašavanja angažirane su sve raspoložive jedinice, odnosno, dvije spasilačke brodice iz sastava Ispostave lučke kapetanije Milna i jedna spasilačka brodica iz sastava hvarske ispostave te tri brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split)", istaknuto je.