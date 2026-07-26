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ŠOLTANSKI AKVATORIJ

I Pilatus uključen u potragu za nestalim austrijskim skiperom

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Hina
|
26. srp. 2026. 14:27
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Dva Pilatusa_MORH
MORH

Još uvijek traje potraga za austrijskim skiperom koji je u nedjelju oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao u more u šoltanskom akvatoriju nakon čega mu se gubi trag, a osim na moru za njim traga i zrakoplov Pilatus.

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Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je izvijestilo kako su osigurali zamjenskog voditelja koji će voditi jedrilicu do sigurnog odredišta, dok je intenzivno koordinirano traganje za nestalim u tijeku, ali za sada bez rezultata.

Dojava o padu u more i nestanku voditelja jedrilice tijekom plovidbe kod otoka Šolte, u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je jutros u 9:10 sati, posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112, navodi se u priopćenju Ministarstva.

"Kako su u vremenu dojave na moru u području nestanka vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u akciju traganja i spašavanja angažirane su sve raspoložive jedinice, odnosno, dvije spasilačke brodice iz sastava Ispostave lučke kapetanije Milna i jedna spasilačka brodica iz sastava hvarske ispostave te tri brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split)", istaknuto je.

Iz MRCC Rijeka je, u suradnji s Obalnom stražom RH, također dogovoreno i zračno traganje za nestalim s pomoću zrakoplova tip Pilatus, koji od 11:42 sati nadlijeće područje traganja.

U izravnoj komunikaciji s preostalom šesteročlanom posadom dvotrupne jedrilice, u vlasništvu domaće charter tvrtke, iz MRCC Rijeka određena je njihova približna pozicija, na kojoj su nedugo potom pronađeni neozlijeđeni.

Svih šestero članova posade austrijski su državljani, kao i nestali voditelj, za kojim se intenzivno traga, ističe se u priopćenju.

U suradnji s charter tvrtkom na jedrilicu je ukrcan novi voditelj, koji je u koordinaciji s MRCC Rijeka preuzeo plovidbu do sljedećeg odredišta, gdje će posada biti iskrcana.

Putem obalne radio postaje ORP Split Radio odašilje se poruka hitnosti (PAN-PAN), prema svim sudionicima u plovidbi, u području traganja, navodi se na kraju priopćenja.

Teme
pilatus potraga skiper šolta

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