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ŽESTOKI UDAR

Raketni napad na Kijev, četvero poginulih u okupiranoj Horlivki

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Hina
|
26. srp. 2026. 14:41
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napad na Kijev
AFP / HANDOUT

Ruske snage rano u nedjelju udarile su Kijev balističkim projektilima, a kasnije izvele i napade na druge dijelove Ukrajine u kojima su poginule najmanje dvije osobe.

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Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su ruske snage napale Ukrajinu sa sedam projektila i 136 dronova.

U istočnom gradu Harkivu jedna je osoba poginula, a dvanaest ih je hospitalizirano nakon napada dronom.

U međuvremenu je u napadu na južni grad Zaporižju, posljednjih mjeseci metu žestokih bombardiranja, poginula jedna osoba, a šest ih je ranjeno, piše Reuters.

Predsjednik Volodimir Zelenski u petak je upozorio da su ruski napadi vjerojatni u sljedećih 48 sati.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je nakon raketnog napada u središtu grada izbio požar na sedmom i osmom katu stambene višekatnice.

Rusija je priopćila da su četiri osobe poginule u napadu ukrajinskog drona u okupiranom ukrajinskom gradu Horlivki u pokrajini Donjeck.

Proruske vlasti su dan ranije optužile Ukrajinu za namjerno gađanje civila, nakon što je dvanaest osoba poginulo u napadu dronom na odmaralište u dijelu regije Zaporižja pod ruskom kontrolom.

Teme
kijev napad rusija volodimir zelenski

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