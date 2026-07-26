ŽESTOKI UDAR
Raketni napad na Kijev, četvero poginulih u okupiranoj Horlivki
Ruske snage rano u nedjelju udarile su Kijev balističkim projektilima, a kasnije izvele i napade na druge dijelove Ukrajine u kojima su poginule najmanje dvije osobe.
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Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su ruske snage napale Ukrajinu sa sedam projektila i 136 dronova.
U istočnom gradu Harkivu jedna je osoba poginula, a dvanaest ih je hospitalizirano nakon napada dronom.
U međuvremenu je u napadu na južni grad Zaporižju, posljednjih mjeseci metu žestokih bombardiranja, poginula jedna osoba, a šest ih je ranjeno, piše Reuters.
Predsjednik Volodimir Zelenski u petak je upozorio da su ruski napadi vjerojatni u sljedećih 48 sati.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je nakon raketnog napada u središtu grada izbio požar na sedmom i osmom katu stambene višekatnice.
Rusija je priopćila da su četiri osobe poginule u napadu ukrajinskog drona u okupiranom ukrajinskom gradu Horlivki u pokrajini Donjeck.
Proruske vlasti su dan ranije optužile Ukrajinu za namjerno gađanje civila, nakon što je dvanaest osoba poginulo u napadu dronom na odmaralište u dijelu regije Zaporižja pod ruskom kontrolom.
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