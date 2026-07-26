Oglas

Kamov Ka-32

Španjolskoj haraju požari, ali ne može koristiti vatrogasne helikoptere — zbog sankcija Rusiji

author
N1 Info
|
26. srp. 2026. 15:38
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A Serbian Kamov Ka-32 firefighting helicopter drops water over a wildfire raging in the outskirts of the Podgorica capital, on August 12, 2025
Kamov Ka-32 vatrogasni helikopter | SAVO PRELEVIC / AFP

Od 2024. godine Španjolska se protiv šumskih požara bori bez svojih helikoptera Kamov Ka-32. Ti ruski helikopteri, sposobni s velikom preciznošću i pokretljivošću izbaciti više od 5.000 litara vode, smatrani su među najučinkovitijim letjelicama u španjolskoj protupožarnoj floti.

Oglas

Zbog sankcija Europske unije nije moguće nabaviti rezervne dijelove niti omogućiti dolazak ruskih tehničara potrebnih za njihovo održavanje. Kao posljedica toga, flota je ostala prizemljena, piše Pravda.

Parlamentarna skupina Sumar zatražila je izuzeće za te helikoptere kako bi se mogli koristiti u civilnoj zaštiti. Španjolska vlada odgovorila je da odluka o tome ovisi o Bruxellesu te da dosad nije uspjela ishoditi nikakvo ublažavanje sankcijskog režima.

Ovoga ljeta 2026., kada su šumski požari u Španjolskoj već odnijeli najmanje 13 života i uništili više od 131.000 hektara zemljišta, odsutnost tih helikoptera izazvala je političke prijepore.

Njihov izostanak izravna je posljedica sankcija uvedenih Rusiji, dok španjolske vlasti u međuvremenu u gašenju požara nastavljaju koristiti druge raspoložive vojne i civilne kapacitete.

Teme
civilna zaštita eu sankcije helikopteri španjolska šumski požari

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ