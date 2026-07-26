akvatorij Šolte
U potragu za austrijskim skiperom uključio se i helikopter
U potragu za nestalim austrijskim skiperom (46), koji je jutros nakon pada s jedrilice nestao u akvatoriju Šolte, uključili su se brodovi Lučke kapetanije, Pomorske policije, Carine, zrakoplov HRZ- a Pilatus, a uskoro će uzletjeti i helikopter.
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Voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split Ivan Paušić novinarima je rekao da se pad voditelja brodice u more dogodio u nedjelju u 9,10 sati na južnoj strani otoka Šolte nakon čega su odmah angažirane tri brodice Lučke kapetanije te isto toliko brodica Pomorske policije.
Kada su došli na poziciju s koje je pozvana pomoć, pronašli su jedrilicu na kojoj je bilo šest državljana Austrije koji su kazali kako je neposredno prije njihovog poziva u pomoć voditelj brodice pao u more.
"Prema našim saznanjima, pad se dogodio kada je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera i, uslijed velikih valova i jakog vjetra, pao u more koje ga je odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop da se uhvati, no nije uspio i već ga poslije par minuta nisu vidjeli", opisao je Paušić situaciju.
Po dolasku na mjesto događaja sve su brodice krenule u pretraživanje, angažiran je i zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nadzire područje, naveo je.
Dodao je kako se događaj zbio na oko šest milja od Šolte i da nestali voditelj brodice ima 46 godina. Brodice su stalno na moru gdje pretražuju područje nestanka, u pomoć im je pristigla i posada Carine, a uskoro bi trebao stići i helikopter.
Paušić je također rekao da će nestalog Austrijanca tražiti dok im god to budu dopuštali uvjeti na moru.
Kazao je i da su za preostalih šest članova posade angažirali charter agenciju da dovede novog skipera koji je preuzeo brodicu i krenuo prema kopnu. Naveo je da su svi sigurni te da nije bilo ozlijeđenih osoba u tom incidentu.
Šest putnika je sa, sada nestalim, skiperom u subotu krenulo iz Trogira za Maslinicu na Šolti iz koje su isplovili jutros kada su željeli posjetiti Korčulu i Hvar. Pretpostavlja se da je skiper bio prijatelj šestorici putnika.
Nažalost, vremenska prognoza za šire splitsko, a time i šoltansko područje u sljedećim satima nije dobra jer se očekuje jačanje vjetra i kiša.
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