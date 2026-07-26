U potragu za austrijskim skiperom uključio se i helikopter

"Prema našim saznanjima, pad se dogodio kada je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera i, uslijed velikih valova i jakog vjetra, pao u more koje ga je odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop da se uhvati, no nije uspio i već ga poslije par minuta nisu vidjeli", opisao je Paušić situaciju.