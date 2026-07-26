Požare u Francuskoj gase i hrvatski piloti

"Ovo je naš treći dan RescEU misije pružanja potpore Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore s našim francuskim kolegama da požare stavimo pod kontrolu", rekao je pilot protupožarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić.