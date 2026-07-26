VELIKA POMOĆ
Požare u Francuskoj gase i hrvatski piloti
Hrvatski vojni piloti pomažu u gašenju šumskih požara koji haraju okolicom francuskog grada Bordeauxa, priopćilo je ministarstvo obrane (MORH).
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Tisuće vatrogasaca i vojnika bore se protiv požara na jugozapadu Francuske koji je već opustošio najmanje 42 tisuće hektara te je primorao 220 tisuća ljudi na evakuaciju.
Među njima su pripadnici 855. protupožarne eskadrile koji su angažirani na gašenju požara kod Biscarrossea, općine smještene jugozapadno od Bordeauxa, nedaleko od Atlantskog oceana.
Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Francuskoj pomažu od petka, priopćio je MORH. Prvog dana bili su angažirani na području Salernesa, gradića smještenog između Marseillea i Cannesa, da bi u subotu bili prebačeni u područje Bordeauxa.
U prva dva dana angažmana u Francuskoj hrvatski piloti su ostvarili 72 leta, 13 i pol sati naleta i izbacili 402 tone vode, stoji u priopćenju MORH-a.
"Ovo je naš treći dan RescEU misije pružanja potpore Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore s našim francuskim kolegama da požare stavimo pod kontrolu", rekao je pilot protupožarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić.
"Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu te nam je iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku i pomagati našim francuskim prijateljima s ostalim međunarodnim snagama kad je to najpotrebnije", poručio je.
Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave u nedjelju je upozorio da se vatra približila na oko petnaest kilometara od samog ulaza u grad. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez na X-u je upozorio da je opća situacija i dalje teška.
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