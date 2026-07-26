POMAŽU NAŠIM POLICAJCIMA
Na Jadranu više od stotinu stranih policajaca. Samo neki smiju nositi oružje, a neki ne nose svoje odore
Od 2006. godine, već 21. ljeto zaredom, u Hrvatsku tijekom turističke sezone dolaze policijski službenici iz zemalja iz kojih u Hrvatsku dolazi najviše turista. Strani policajci pomažu hrvatskim kolegama i na usluzi su svojim sugrađanima koji ljetuju u Hrvatskoj te pomažu u rješavanju eventualnih konfliktnih situacija.
Od 2021. godine ovaj projekt nosi naziv Sigurna turistička destinacija, a Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) provodi ga u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta te Hrvatskom turističkom zajednicom.
Ideja za ovaj projekt sinula je tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2006. godine u Njemačkoj kada su ondje, u sklopu sličnog projekta, hrvatski policajci bili u pratnji hrvatskih navijača.
Prvi policajci koji su tog ljeta stigli na Jadran bili su iz Mađarske, njih četvoro, na zadarsko područje gdje je boravilo naviše mađarskih turista. Njihova je zadaća bila uspostava što bolje komunikacije s mađarskim turistima u slučaju nekih nevolja.
Oružje nose policajci iz četiri zemlje
Uz Mađarsku, kasnije su se ovom projektu priključile i druge zemlje: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Francuska, Italija, Južna Koreja, Kina, Kosovo, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina...
Kako piše na stranicama MUP-a, od stranih policajaca na Jadranu oružje nose jedino policijski službenici iz Njemačke, Austrije, Nizozemske i Francuske, a svi patroliraju odjeveni u odore svojih policija izuzev onih iz Srbije i Sjeverne Makedonije.
"Strani policijski službenici ne primjenjuju policijske ovlasti niti poduzimaju bilo kakve policijske mjere, već pomažu u prevenciji kažnjivih radnji, poboljšanju sigurnosti prometa, ali i pomažu našim stranim gostima pružajući im servisne informacije", kažu u MUP-u.
Također ističu kako su policije Austrije, Italije i Slovenije preuzele model ovog projekta, ali zimi u skijalištima, dok je crnogorska policija preuzela "ljetnu" inačicu ovog projekta.
Ovoga ljeta 108 stranih policajaca u Hrvatskoj
Tijekom srpnja i kolovoza u Hrvatskoj će, na obali i u Zagrebu, boraviti 108 stranih policijskih službenika. Zasad ih je najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji - 31 iz devet zemalja: Poljske, Slovačke, Češke, Italije, BiH, Njemačke, Nizozemske, Francuske i Južne Koreje.
U Istri će ih biti 18 iz osam zemalja. Na stranicama PU istarske piše kako će austrijski policajci tradicionalno biti smješteni u Umagu, talijanski u Rovinju, njemački u Poreču, a preostali će dužnosti obavljati u Puli.
U Istri su i službenici kriminalističke policije Republike Srbije koji će biti raspoređeni u Sektoru kriminalističke policije kao potpora sprječavanju kriminaliteta, naročito složenih oblika organiziranog kriminaliteta.
Raspoređeni u većim turističkim mjestima
Na području PU zadarske bit će raspoređeno 14 stranih policajaca iz šest zemalja, među kojima i policajci iz Kine.
U PU primorsko-goranskoj trenutno je sedam stranih policijskih službenika, a u kolovozu stižu još troje. Dvoje slovačkih policajaca su u Crikvenici, jedan slovenski u Krku, dvoje poljskih policajaca je u Rijeci, jedan njemački je na Cresu, a jedan policajac iz Srbije u Opatiji.
U Šibensko-kninskoj županiji je šestoro stranih policajaca iz Češke, Njemačke, Rumunjske, Sjeverne Makedonije i Slovenije.
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