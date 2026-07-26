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USTRAJAN

Papa nakon Angelusa ponovio poziv na pregovore i mir na Bliskom istoku

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Hina
|
26. srp. 2026. 14:23
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Papa Lav
TIZIANA FABI / AFP

Papa Lav XIV. je, nakon molitve Angelus ponovio poziv na pregovore čiji je cilj postići mir na Bliskom istoku, prenijele su agencije.

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"Sa zabrinutošću pratim postojanost i eskalaciju nasilja u Svetoj zemlji, čije su žrtve odnedavno postali i brojni civili na Zapadnoj obali i u Gazi", rekao je.

"Upućujem hitan poziv na povratak pregovorima s ciljem postizanja pravednoga političkog rješenja utemeljenog na dostojanstvu svih i na jednakim pravima svakog čovjeka", nastavio je.

"Ponavljam i svoj apel u vezi sa situacijom na cijelome Bliskom istoku gdje je intenziviranje vojnih operacija ponovno rasplamsalo nasilje i razaranje, ozbiljno ugrožavajući živote mnogih civila i pogoršavajući nestašicu pitke vode i električne energije", dodao je Lav XIV.

"Od srca pozivam sve strane da obustave napade i hitno ponovno otvore kanale dijaloga i diplomacije da bi se što prije postigao mir - mir koji toliko očajnički želi čitava regija", zaključio je papa Lav.

Teme
bliski istok mir papa papa lav pregovori

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