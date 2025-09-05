FOTO / Uhićeni lažni policajci! Privedeni su uz uporabu sile

PUZ

U četvrtak su, na području zagrebačke Peščenice, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, ubrzo nakon počinjenog kaznenog djela uhitili su trojicu muškarca starosti (25, 29 i 29) godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela prijevara lažnim predstavljanjem.

Podijeli

Oglas

Naime, policijski službenici operativnim radom te izvidima došli su do saznanja o mogućim počiniteljima kaznenih djela prijevara. Među ostalim, lažno su se predstavljali kao policijski službenici.

Osumnjičeni su uz uporabu sredstava prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje) privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

PUZ

Jučer tijekom dana obavljene su pretrage domova i drugih pokretnih sredstva kojima se koriste osumnjičeni, pronađen je novac i drugi dokazi.