"KRIST NE IDE UZ FAŠIZAM"
Orešković o Thompsonu, HRT-u i Crkvi: "ZDS je od sinoć i državni i vjerski pozdrav"
Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je kritizirala državu i Katoličku crkvu zbog poruka koje su, prema njezinoj ocjeni, poslane tijekom i nakon Thompsonova koncerta na zagrebačkom Hipodromu.
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U objavi na društvenim mrežama Dalija Orešković je ustvrdila da se Crkva ne može distancirati od događaja tvrdeći da s prijenosom nema veze jer ga je emitirao HRT, naglasivši kako je na koncertu bilo više molitve nego na mnogim nedjeljnim misama.
Posebno se osvrnula na uzvikivanje pozdrava "Za dom spremni“, poručivši kako je nakon koncerta taj pozdrav postao i "državni i vjerski“.
"Čiji je onda pozdrav 'Za dom spremni'? Od večeras, i državni i vjerski“, napisala je Orešković, dodajući kako taj pozdrav ne smatra kršćanskim jer, kako navodi, "Krist ne ide uz fašizam“.
Jasna politička poruka
Zastupnica je kritizirala i izostanak reakcije crkvenih vlasti te izrazila očekivanje da će barem netko iz Crkve javno poručiti vjernicima da se ne poistovjećuju s takvim porukama.
U svojoj objavi prozvala je i vrh Hrvatske biskupske konferencije, spominjući zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutlešu, te otvorila pitanje empatije prema obiteljima stradalih u nedavnim tragedijama.
Orešković ističe kako Thompson ima pravo na svoju publiku, ali smatra da su događaji na Hipodromu zasjenili sve ono što bi se moglo smatrati pozitivnim aspektima koncerta.
"Ono što su država i Crkva večeras prikazale kao svoj izbor na vjerski i državni blagdan jasna je politička poruka“, poručila je.
Državni i crkveni stavovi "izašli iz ormara"
Na kraju je ocijenila da su i državne i crkvene institucije zakazale u ulozi koju bi trebale imati u društvu te da su njihovi stvarni stavovi "izašli iz ormara“.
Objava Dalije Orešković izazvala je brojne reakcije i dodatno potaknula raspravu o odnosu države, Crkve i spornih povijesnih simbola u hrvatskom javnom prostoru.
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