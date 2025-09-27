Oglas

UZROK NEPOZNAT

FOTO / Veliki požar u Požegi: Izgorjeli skupocjeni automobili lokalnog poduzetnika

Hina
27. ruj. 2025. 10:40
11:49
požar, Požega
Pozega.eu

U Alagincima kod Požege u subotu ujutro planuo je požar u garaži gdje je izgorjelo nekoliko vozila vlasnika tvrtke Color emajl, a požar su ugasili vatrogasci požeške Javne vatrogasne postrojbe.

"Požar je ugašen. Slijedi očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara", kratko su izvijestili iz Policijske uprave požeško- slavonske.

Na intervenciju su upućeni vatrogasci JVP Grada Požege koji su požar i ugasili.

požar, Požega
Pozega.eu

Prema neslužbenim informacijama, viličarima se pokušavaju spasiti ostala vozila koja požar još uvijek nije u potpunosti uništio. U garaži se nalazilo i jedno hibridno vozilo te postoji mogućnost da je došlo do samozapaljenja.

Točan uzrok požara bit će poznat po završetku očevida.

Teme
Color emajl Požega požar vatrogasci

