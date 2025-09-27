UZROK NEPOZNAT
FOTO / Veliki požar u Požegi: Izgorjeli skupocjeni automobili lokalnog poduzetnika
U Alagincima kod Požege u subotu ujutro planuo je požar u garaži gdje je izgorjelo nekoliko vozila vlasnika tvrtke Color emajl, a požar su ugasili vatrogasci požeške Javne vatrogasne postrojbe.
"Požar je ugašen. Slijedi očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara", kratko su izvijestili iz Policijske uprave požeško- slavonske.
Na intervenciju su upućeni vatrogasci JVP Grada Požege koji su požar i ugasili.
Prema neslužbenim informacijama, viličarima se pokušavaju spasiti ostala vozila koja požar još uvijek nije u potpunosti uništio. U garaži se nalazilo i jedno hibridno vozilo te postoji mogućnost da je došlo do samozapaljenja.
Točan uzrok požara bit će poznat po završetku očevida.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
