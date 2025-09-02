bivša ministrica
Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora
Bivša ministrica Gabrijela Žalac osuđena je na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, objavio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).
Bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalacdanas je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
Bivša ministrica je u razdoblju od svibnja 2017. do srpnja 2019. nalagala da se, u najmanje devet navrata, njezini privatni troškovi u ugostiteljskim objektima koji nisu bili u opravdane službene već u privatne svrhe, i kao takvi nisu bili prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije, plate javnim novcem.
Tako je utvrđeno da su ti troškovi dijelom bili uključeni u troškove nabave Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Ovakvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla je nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 9.732,35 eura – na štetu fincijskih interesa EU (85%) i Republike Hrvatske (15%).
Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe. Prethodno je, tijekom istrage u cijelosti na ime naknade štete uplatila iznos od 9.732,35 eura, objavio je EPPO.
