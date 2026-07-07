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POLICIJA NA TERENU

Horor u Osijeku: U stanu pronađena dva tijela

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N1 Info
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07. srp. 2026. 21:32
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Policija MUP
MUP / Ilustracija

U dvorišnom stanu u Osijeku u utorak su pronađena dva tijela, a uzrok smrti naknadno će biti utvrđen obdukcijom, izvijestila je u utorak uvečer osječko-baranjska policija.

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Nakon zaprimljene dojave na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik osječkog županijskog državnog odvjetnika.

Poslije očevida određena je obdukcija pronađenih tijela s ciljem utvrđivanja uzroka smrti, navode u policiji.

Teme
osijek policija pronađena tijela stan

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