Horor u Osijeku: U stanu pronađena dva tijela

MUP / Ilustracija

U dvorišnom stanu u Osijeku u utorak su pronađena dva tijela, a uzrok smrti naknadno će biti utvrđen obdukcijom, izvijestila je u utorak uvečer osječko-baranjska policija.

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Nakon zaprimljene dojave na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik osječkog županijskog državnog odvjetnika.

Poslije očevida određena je obdukcija pronađenih tijela s ciljem utvrđivanja uzroka smrti, navode u policiji.