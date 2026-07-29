Dragana Jeckov: Sve je manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota

"Prvi u svibnju 1941., kada su pohapšeni i ubijeni gotovo svi muškarci srpske nacionalnosti iz grada. Drugi, i najteži, dogodio se upravo ovdje, u pravoslavnoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, kada su iz okolice Topuskog željeznicom dovezeni Srbi, njih oko četiri stotine, i po naređenju ustaškog pukovnika Tomislava Rolfa ubijeni u crkvi. Treći zločin dogodio se početkom kolovoza, nad Srbima dovedenim iz okolice Vrginmosta, koji su krenuli na Pokrst svečano obučeni, ukrašenih kola, misleći da idu prema miru u vlastitom zavičaju. Umjesto toga, dočekala ih je smrt", kazala je.