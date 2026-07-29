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fenomen fanggu

FOTO / Kina gradi "drevne" gradove od nule. Turisti oduševljeni: "Nema veze što nije original"

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N1 Info
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29. srp. 2026. 22:24
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Gubei UNSPLASH
Eduard Galitsky on Unsplash

Kina je ponosna na svoju bogatu povijest, no velik dio njezine kulturne baštine tijekom stoljeća nestao je u ratovima, požarima, pljačkama i revolucijama. Umjesto obnove izgubljenih spomenika, posljednjih godina diljem zemlje niču potpuno nova "povijesna" mjesta koja izgledaju kao da su stara stoljećima.

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Riječ je o fenomenu poznatom kao fanggu – turističkim kompleksima koji vjerno oponašaju drevna kineska sela i gradove. Palače, ulice, kanali i tradicionalne kuće građeni su od temelja, dok se detalji poput umjetno ostarjelih pločica, vinove loze i dekoracija pažljivo osmišljavaju kako bi stvorili dojam autentičnosti, piše CNN.

Takve destinacije posebno privlače domaće turiste koji, u vrijeme usporenog gospodarstva, traže bijeg od svakodnevice.

Za svega petnaestak dolara mogu unajmiti tradicionalnu odjeću Hanfu, a uz malu nadoplatu dobivaju profesionalnu šminku, fotografiranje i obradu fotografija. Upravo su takve objave postale veliki hit na kineskim društvenim mrežama.

Popularnost ovih lokacija sve je veća i među stranim posjetiteljima, ponajviše zahvaljujući društvenim mrežama koje promoviraju kinesku kulturu i estetiku.

Gubei – "drevno" selo staro tek desetak godina

Jedan od najpoznatijih primjera je Gubei Water Town nedaleko od Pekinga. Kanali, kamene ulice, čajane i tradicionalne kuće ostavljaju dojam autentičnog povijesnog mjesta, no selo je izgrađeno tek 2014. godine.

Gubei UNSPLASH
Eduard Galitsky on Unsplash

Projekt vrijedan oko 600 milijuna dolara spojio je dvije popularne kineske atrakcije – Kineski zid i tipična vodena sela s juga zemlje. Danas privlači tisuće turista koji ondje dolaze na jednodnevne izlete ili borave u luksuznim resortima.

Iako većini posjetitelja činjenica da mjesto nije povijesno ne predstavlja problem, neki smatraju da bi organizatori trebali jasnije naglasiti kako je riječ o modernoj rekonstrukciji.

Xi'an i "putovanje kroz vrijeme"

U Xi'anu, nekadašnjoj prijestolnici Kine, nalazi se Datang Everbright City – golema pješačka zona inspirirana zlatnim dobom dinastije Tang.

Kombinacija tradicionalne arhitekture, modernih svjetlosnih efekata i noćnog života svake godine privuče desetke milijuna ljudi.

Xi'an PIXABAY
PIXABAY

Poseban hit postala su luksuzna vjenčanja s temom "putovanja kroz vrijeme".

Mladenci tijekom jednog dana mijenjaju nekoliko povijesnih kostima, a profesionalne filmske ekipe snimaju romantične priče koje spajaju različita razdoblja kineske povijesti.

Iako takvi paketi stoje koliko i prosječna mjesečna plaća, mnogi ih smatraju vrijednim uspomene.

Kašgar – između povijesti i rekonstrukcije

Na krajnjem zapadu Kine nalazi se Kašgar, grad s više od dvije tisuće godina povijesti.

Njegova Stara gradska jezgra prije više od deset godina velikim je dijelom srušena, a zatim izgrađena iznova.

Xinjiang UNSPLASH
Zongnan Bao on Unsplash

Danas izgleda poput idealizirane verzije nekadašnjeg povijesnog grada te privlači sve više domaćih i stranih turista.

Dok jedni smatraju da je riječ o svojevrsnom tematskom parku, drugi ističu kako i takva rekonstrukcija pruža jedinstven doživljaj kineske kulture i povijesti.

Autentičnost ili dobar doživljaj?

Fenomen fanggu pokazuje da mnogim turistima povijesna autentičnost nije presudna. Važnije im je iskustvo koje mjesto pruža – šetnja ulicama koje izgledaju kao iz povijesnog filma, fotografiranje u tradicionalnim kostimima i osjećaj putovanja kroz vrijeme.

Dok jedni kritiziraju ovakve projekte zbog stvaranja "umjetne povijesti", drugi smatraju da uspješno oživljavaju kinesku kulturnu baštinu na način koji privlači milijune posjetitelja. Jedno je sigurno – društvene mreže obožavaju ovakve destinacije.

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fanggu fenomen fanggu kina turizam

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