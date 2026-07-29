FOTO / Kina gradi "drevne" gradove od nule. Turisti oduševljeni: "Nema veze što nije original"

Riječ je o fenomenu poznatom kao fanggu – turističkim kompleksima koji vjerno oponašaju drevna kineska sela i gradove. Palače, ulice, kanali i tradicionalne kuće građeni su od temelja, dok se detalji poput umjetno ostarjelih pločica, vinove loze i dekoracija pažljivo osmišljavaju kako bi stvorili dojam autentičnosti, piše CNN.