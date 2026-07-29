fenomen fanggu
FOTO / Kina gradi "drevne" gradove od nule. Turisti oduševljeni: "Nema veze što nije original"
Kina je ponosna na svoju bogatu povijest, no velik dio njezine kulturne baštine tijekom stoljeća nestao je u ratovima, požarima, pljačkama i revolucijama. Umjesto obnove izgubljenih spomenika, posljednjih godina diljem zemlje niču potpuno nova "povijesna" mjesta koja izgledaju kao da su stara stoljećima.
Riječ je o fenomenu poznatom kao fanggu – turističkim kompleksima koji vjerno oponašaju drevna kineska sela i gradove. Palače, ulice, kanali i tradicionalne kuće građeni su od temelja, dok se detalji poput umjetno ostarjelih pločica, vinove loze i dekoracija pažljivo osmišljavaju kako bi stvorili dojam autentičnosti, piše CNN.
Takve destinacije posebno privlače domaće turiste koji, u vrijeme usporenog gospodarstva, traže bijeg od svakodnevice.
Za svega petnaestak dolara mogu unajmiti tradicionalnu odjeću Hanfu, a uz malu nadoplatu dobivaju profesionalnu šminku, fotografiranje i obradu fotografija. Upravo su takve objave postale veliki hit na kineskim društvenim mrežama.
Popularnost ovih lokacija sve je veća i među stranim posjetiteljima, ponajviše zahvaljujući društvenim mrežama koje promoviraju kinesku kulturu i estetiku.
Gubei – "drevno" selo staro tek desetak godina
Jedan od najpoznatijih primjera je Gubei Water Town nedaleko od Pekinga. Kanali, kamene ulice, čajane i tradicionalne kuće ostavljaju dojam autentičnog povijesnog mjesta, no selo je izgrađeno tek 2014. godine.
Projekt vrijedan oko 600 milijuna dolara spojio je dvije popularne kineske atrakcije – Kineski zid i tipična vodena sela s juga zemlje. Danas privlači tisuće turista koji ondje dolaze na jednodnevne izlete ili borave u luksuznim resortima.
Iako većini posjetitelja činjenica da mjesto nije povijesno ne predstavlja problem, neki smatraju da bi organizatori trebali jasnije naglasiti kako je riječ o modernoj rekonstrukciji.
Xi'an i "putovanje kroz vrijeme"
U Xi'anu, nekadašnjoj prijestolnici Kine, nalazi se Datang Everbright City – golema pješačka zona inspirirana zlatnim dobom dinastije Tang.
Kombinacija tradicionalne arhitekture, modernih svjetlosnih efekata i noćnog života svake godine privuče desetke milijuna ljudi.
Poseban hit postala su luksuzna vjenčanja s temom "putovanja kroz vrijeme".
Mladenci tijekom jednog dana mijenjaju nekoliko povijesnih kostima, a profesionalne filmske ekipe snimaju romantične priče koje spajaju različita razdoblja kineske povijesti.
Iako takvi paketi stoje koliko i prosječna mjesečna plaća, mnogi ih smatraju vrijednim uspomene.
Kašgar – između povijesti i rekonstrukcije
Na krajnjem zapadu Kine nalazi se Kašgar, grad s više od dvije tisuće godina povijesti.
Njegova Stara gradska jezgra prije više od deset godina velikim je dijelom srušena, a zatim izgrađena iznova.
Danas izgleda poput idealizirane verzije nekadašnjeg povijesnog grada te privlači sve više domaćih i stranih turista.
Dok jedni smatraju da je riječ o svojevrsnom tematskom parku, drugi ističu kako i takva rekonstrukcija pruža jedinstven doživljaj kineske kulture i povijesti.
Autentičnost ili dobar doživljaj?
Fenomen fanggu pokazuje da mnogim turistima povijesna autentičnost nije presudna. Važnije im je iskustvo koje mjesto pruža – šetnja ulicama koje izgledaju kao iz povijesnog filma, fotografiranje u tradicionalnim kostimima i osjećaj putovanja kroz vrijeme.
Dok jedni kritiziraju ovakve projekte zbog stvaranja "umjetne povijesti", drugi smatraju da uspješno oživljavaju kinesku kulturnu baštinu na način koji privlači milijune posjetitelja. Jedno je sigurno – društvene mreže obožavaju ovakve destinacije.
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