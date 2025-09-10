velika akcija
Hrvatske šume potvrdile "postupanje Uskoka"
Hrvatske šume u srijedu ujutro su "potvrdile postupanje Uskoka" nakon informacije da je više osoba uhićeno zbog sumnje u korupciju u tom javnom poduzeću.
"Možemo potvrditi postupanje Uskoka u Hrvatskim šumama d.o.o. te ovom prilikom iskazujemo potporu u raščišćavanju ove situacije", navode u priopćenju.
Uskok je ranije, ne otkrivajući detalje, objavio da je bjelovarsko-bilogorska policija, po njihovu nalogu, u srijedu ujutro pokrenula dvije nove akcije uhićenja većeg broja osoba zbog sumnje u korupciju.
Neslužbeno se doznalo da je riječ o osumnjičenima iz Hrvatskih šuma i drvne industrije te da je na meti istražitelja dvadesetak osoba.
Uz uhićenja u tijeku su i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, kratko je izvijestio Uskok ne otkrivajući detalje.
Navedene radnje u prvom slučaju provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestilo je tužiteljstvo.
U drugom slučaju uhićenja i pretresi se provode na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj, zbog sumnje u porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja.
Navode da će Uskok nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.
