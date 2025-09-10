Oglas

pranje novca i korupcija

Dvije velike akcije USKOK-a, u tijeku uhićenja diljem zemlje. U akciji je i EPPO!

N1 Info
10. ruj. 2025.
Bjelovarsko-bilogorska policija, po nalogu Uskoka, u srijedu ujutro pokrenula je dvije nove akcije uhićenja većeg broja osoba zbog sumnje u korupciju, neslužbeno u Hrvatskim šumama i drvnoj industriji.

Uz uhićenja u tijeku su i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, kratko je izvijestio Uskok ne otkrivajući detalje.

Navedene radnje u prvom slučaju provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestilo je tužiteljstvo.

U drugom slučaju uhićenja se provode na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj, zbog sumnje u porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja.

Navode da će Uskok nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.

Prema neslužbenim informacijama na meti istražitelja je korupcija u Hrvatskim šumama i drvnoj industriji, a osumnjičeno je dvadesetak osoba.

U akciji i EPPO

U koordinaciji s USKOK-om u srijedu je u akciju krenuo i Europski ured javnoga tužitelja (EPPO) koji također uhićuje osobe povezane s Hrvatskim šumama.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, postoje preklapanja nekih osumnjičenika u ove dvije istrage, odnosno iste osumnjičenike će za različita kaznena djela teretiti zasebno i USKOK i EPPO, svaki u okviru svojih nadležnosti.

Teme
Bjelovar Hrvatske šume USKOK

