OČEVID U TIJEKU
Teška nesreća nedaleko Zagreba: Autom sletjeli s nasipa, jedna osoba poginula
Hina
|
23. sij. 2026. 18:47
|
Jedna je osoba poginula u Rugvici kod Dugog Sela kad je osobni automobil sletio s nasipa, izvijestili su u petak popodne iz Policijske uprave zagrebačke.
Teška prometna nesreća dogodila se oko 16,40 sati na Staroj cesti gdje je osobni automobil sletio s nasipa pri čemu je jedna osoba poginula, a jedna je ozlijeđena.
Očevid je u tijeku.
