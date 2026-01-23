Oglas

OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća nedaleko Zagreba: Autom sletjeli s nasipa, jedna osoba poginula

author
Hina
|
23. sij. 2026. 18:47
PXL_141018_22329688 (1).jpg
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jedna je osoba poginula u Rugvici kod Dugog Sela kad je osobni automobil sletio s nasipa, izvijestili su u petak popodne iz Policijske uprave zagrebačke.

Teška prometna nesreća dogodila se oko 16,40 sati na Staroj cesti gdje je osobni automobil sletio s nasipa pri čemu je jedna osoba poginula, a jedna je ozlijeđena.

Očevid je u tijeku.

Teme
prometna nesreća

