Oglas

IMALI SU NALOG

Kaos u Splitu: Policija upala muškarcu u stan, on ih napao suzavcem i nožem

author
N1 Info
|
12. velj. 2026. 15:28
Policija MUP
MUP / Ilustracija

Policajac je napadnut nožem i suzavcem prilikom intervencije u jednom splitskom stanu. Napad se dogodio danas oko 12:30 nakon što su policajci, postupajući po nalogu Županijskog suda u Splitu, morali prisilno ući u stan jer im muškarac nije htio otvoriti vrata.

Oglas

Čim su policijski službenici ušli u stan, muškarac ih je prvo poprskao suzavcem, a potom je policajca napao nožem. Zahvaljujući zaštitnoj opremi koju je policajac nosio, on nije ozlijeđen, prenosi 24sata.

Kolege su napadača brzo savladale i privele u službene prostorije. Trenutno traje kriminalističko istraživanje, a očevidom na mjestu događaja rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Splitu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
incident u splitu napad policija split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ