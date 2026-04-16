FOTO / Manji avion prinudno sletio kod Vinkovaca: Pilot završio u bolnici
Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je da je kod Ivankova, nedaleko od Vinkovaca, prinudno sletio manji zrakoplov, a ozlijeđeni pilot je prevezen u vinkovačku bolnicu.
Po navodima policije dojavu o prinudnom slijetanju zrakoplova zaprimili su oko 9:35 sati.
"Na mjestu događaja pronađen je zrakoplov te osoba koja je upravljala letjelicom i koja je prevezena u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima", stoji u kratkoj objavi policije u kojoj se ne navodi težina pilotovih ozljeda, prenosi portal Vinkulja.hr.
Ivan Valentić / Vinkulja
Dodaju i kako se na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti prinudnog slijetanja. Nakon što očevid bude obavljen očekuje se kako će policija izvijestiti o razlozima prinudnog slijetanja zrakoplova.
