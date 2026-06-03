Tropski pljuskovi sve češći i u Dalmaciji: Zašto gradovi više ne mogu progutati toliku količinu vode

Tropski pljuskovi poznati su po iznimnom intenzitetu i velikoj količini oborine u vrlo kratkom vremenu. Uobičajeni intenzitet kreće se od 20 do 50 milimetara na sat, a u jačim epizodama i više, dok ekstremni slučajevi mogu premašiti i 200 milimetara u satu. Meteorolog Bojan Lipovšćak upozorio je da takav pljusak može u samo 30 minuta na površinu nogometnog terena donijeti tri cisterne vode, što zorno prikazuje koliko brzo atmosfera može ispustiti golemu količinu vlage.