Vremenska prognoza
Nevrijeme prijeti dijelu zemlje, izdano posebno upozorenje zbog poplava
Pretežno oblačno je diljem zemlje, kiša i pljuskovi dominiraju, ima i grmljavine na sjevernom Jadranu gdje je oborina izraženija.
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Kako je mjestimice vrlo kišovito, Državni hidrometeorološki zavod upozorava na moguće poplave u nastavku srijede:
"na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te tijekom sutrašnjeg dana (3.6.2026.) i na području Dalmacije i njezine unutrašnjosti može izazvati pojavu bujičnih i urbanih poplava."
Na snazi je i viši stupanj upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Lokalno je moguće nevrijeme. Kasnije poslijepodne sa zapada će početi razvedravanje.
Četvrtak će biti povoljniji. U Dalmaciji još lokalno može biti pljuskova.
Petak će ponovno donijeti češće pljuskove, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i za vikend. I tijekom subote i tijekom nedjelje lokalno će biti pljuskova, no bit će toplije.
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