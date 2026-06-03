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DIGITALNI SUVERENITET

Europski parlament rekao zbogom Googleu, sad je glavni Qwant. Evo o čemu se radi

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N1 Info
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03. lip. 2026. 22:41
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Screenshot N1, PIXABAY
N1/PIXABAY/Ilustracija

Europski parlament od 4. lipnja uvodi francusku internetsku tražilicu Qwant kao zadani alat za pretraživanje na službenim računalima, čime dodatno naglašava svoju strategiju jačanja europskog digitalnog suvereniteta i smanjenja ovisnosti o američkim tehnološkim kompanijama.

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Prema internom obavještenju upućenom zastupnicima Europskog parlamenta, Qwant će zamijeniti Google kao glavnu tražilicu na svim računalima institucije.

Dužnosnici navode da je odluka donesena u skladu s opredjeljenjem Parlamenta za zaštitu osobnih podataka korisnika i jačanje digitalne neovisnosti Europe.

Promjena dolazi u trenutku kada Europska unija intenzivira napore za razvoj vlastitih tehnoloških kapaciteta i smanjenje oslanjanja na strane pružatelje digitalnih usluga.

Zašto Qwant?

Europska komisija bi ovog tjedna trebala predstaviti dugo najavljeni paket mjera usmjeren na jačanje tehnološkog suvereniteta, s ciljem poticanja europskih alternativa dominantnim globalnim tehnološkim platformama.

Qwant, osnovan 2013. godine u Francuskoj, promovira se kao tražilica usmjerena na zaštitu privatnosti korisnika. Tvrtka ističe da ne prati korisnike niti prikuplja njihove osobne podatke, što predstavlja jednu od ključnih razlika u odnosu na konkurentske platforme.

Smanjenje ovisnosti o američkoj tehnologiji

Pretrage putem adresne trake u preglednicima Firefox i Edge automatski će se usmjeravati preko Qwanta. Ipak, zastupnici i zaposlenici Europskog parlamenta i dalje će moći koristiti druge tražilice ili promijeniti zadane postavke prema vlastitim potrebama.

Odluka slijedi višemjesečne pozive dijela europskih zastupnika da institucije EU-a smanje ovisnost o američkoj tehnologiji. Skupina od 38 zastupnika iz različitih političkih opcija prošle je godine u pismu predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli zatražila postupno napuštanje Microsoftova softvera i drugih stranih tehnoloških rješenja, upozoravajući da oslanjanje Europe na mali broj američkih tehnoloških divova predstavlja strateški rizik, navodi Politico.

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Teme
digitalni suverenitet eu eu-sad europski parlament google pretraživači qwant

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