Glavina: U vremenima krize potrebno je više solidarnosti. A profit mora imati mjeru

Zbog najavljenog dizanja paušala iznajmljivačima i obrtnicima, Udruga Glas poduzetnika s partnerima je prikupila 30 tisuća potpisa kojim se protive takvoj ideji. Smatraju da se proračunski manjkovi ne bi trebali pokrivati dodatnim nametima na male poduzetnike i samostalne djelatnosti. Od Vlade traže da se nijedan porez i davanje državi na godišnjoj razini ne poveća više od 10 posto te da ih se uključi u razgovore kad se raspravlja o novim obvezama. U protivnom najavljuju prosvjed.