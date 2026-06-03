ministar turizma o mjerama
Glavina: U vremenima krize potrebno je više solidarnosti. A profit mora imati mjeru
"U vremenima krize potrebno je više solidarnosti. A profit mora imati mjeru. Dakle, ove mjere između ostaloga imaju i cilj da pomognu onima najranjivijima", smatra ministar Glavina.
Zbog najavljenog dizanja paušala iznajmljivačima i obrtnicima, Udruga Glas poduzetnika s partnerima je prikupila 30 tisuća potpisa kojim se protive takvoj ideji. Smatraju da se proračunski manjkovi ne bi trebali pokrivati dodatnim nametima na male poduzetnike i samostalne djelatnosti. Od Vlade traže da se nijedan porez i davanje državi na godišnjoj razini ne poveća više od 10 posto te da ih se uključi u razgovore kad se raspravlja o novim obvezama. U protivnom najavljuju prosvjed.
Trideset tisuća potpisa je Katarini Brečić za RTL Danas komentirao ministar turizma Tonči Glavina.
"Pa mi vodimo u kontinuitetu razgovore sa svim strukovnim udruženjima, konkretno i predstavnicima iznajmljivača koji su nama i u raznim tijelima i u radnim skupinama. Razgovarat ćemo, naravno. Kao što je i potpredsjednik Vlade, ministar financija, već to danas i najavio."
Glavina misli da su prosvjedi u potpunosti neutemeljeni: "Prvo, sve mjere koje se predlažu nisu u ovoj godini nego stupaju na snagu tek s 1.1. sljedeće godine. Drugo, povećanje paušala o kojem se govori u turizmu se odnosi na isključivo najrazvijenije turističke regije, gradove i općine, dakle one koji imaju najveću popunjenost i koji imaju najveće prihode."
Dodao je da se od 556 gradova i općina u Hrvatskoj ništa ne mijenja za njih čak 461.
"Čak i u nekima najrazvijenijima, koji su već donijeli odluke koje su iznad ovog zakonskog minimuma - od Dubrovnika, dubrovačkog primorja, Korčule, Splita, Visa, Rogoznice, Makarske, Starog Grada, Sutivana, Rijeke, Pule, Zagreba, Varaždina i tako dalje - za jedan dobar dio njih se ne mijenja ništa", rekao je Glavina.
Ustvrdio je da Vlada odluke donosi zajednički nakon konzultacija i analiza te da u potpunosti stoji iza ove odluke.
Upitan kako je dizanje poreza antiinflacijska mjera, Glavina je odgovorio da je u vremenima krize potrebna veća solidarnost.
"A profit mora imati mjeru. Dakle, ove mjere između ostaloga imaju i cilj da pomognu onima najranjivijima, a s ukidanjem poreza na dohodak umirovljenicima, oni će biti najveći dobitnici", kazao je.
Naglasio je da prihodi od paušala u potpunosti pripadaju gradovima i općinama, koji i donose odluku o njegovoj visini, dok Vlada propisuje samo zakonski minimum i maksimum. "Ovdje se radi o promjeni isključivo u ovoj donjoj granici zakonskog minimuma za najrazvijenije gradove i općine u Republici Hrvatskoj. Na taj način se vrlo jasno cilja tamo gdje je najveći broj dana rada i gdje su najveći prihodi", rekao je.
Objasnio je da je to dio paketa mjera koje za cilj imaju "ohladiti gospodarstvo", ali i da se radi o mjeri turističke politike.
"Kada smo donosili prve velike značajne izmjene propisa vezano za porez na nekretnine, prije godinu i pol dana, i tada smo tvrdili da se ništa negativno neće dogoditi. Čak naprotiv, dobili smo ono što smo željeli, a to je da iznajmljivači danas po broju popunjenosti dana rade bolje nego su ikad radili još od 2018.
Istodobno, imamo značajno povećanje novih ugovora, preko 20 posto ugovora o dugoročnom najmu, dakle naše destinacije se ne prazne. Zaustavili smo apartmanizaciju hrvatske obale, stvaramo sve preduvjete za cjelogodišnji turizam", izjavio je Glavina, dodavši da je mjera bitna kako bi bila solidarna i unijela pravedniji porezni tretman.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare