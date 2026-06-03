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predsjednik europskog vijeća

Vučić dočekao Costu u Beogradu: "Ovo je potvrda značaja dijaloga koji Srbija vodi s europskim partnerima"

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Hina
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03. lip. 2026. 21:20
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Aleksandar Vucic
SIMON WOHLFAHRT / AFP

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dočekao je u Beogradu predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu, ocijenivši njegov posjet važnim poticajem "daljnjem jačanju odnosa Srbije i Europske unije".

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Costin posjet Beogradu Vučić vidi kao "potvrdu značaja dijaloga" koji Srbija vodi s europskim partnerima "u vremenu brojnih izazova za sve nas".

Vučić je na Instagramu istaknuo da je "Beograd posvećen ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu europskih integracija" te da "članstvo u EU ostaje strateški cilj" Srbije.

Predsjednik Europskog vijeća, koji se nalazi na turneju po zapadnom Balkanu, je ranije u srijedu u Prištini pozvao tamošnje čelnike na ispunjavanje obveza iz sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, javila je agencija STA.

Za budućnost Kosova, ali i Srbije, ključna je normalizacija odnosa između dviju država, naglasio je predsjednik Europskog vijeća.

Portugalski diplomat će se u četvrttak u Beogradu sastati s državnim dužnosnicima i predstavnicima organizacija civilnog društva u Srbiji.

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Teme
aleksandar vučić antonio costa beograd europsko vijeće
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