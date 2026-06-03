predsjednik europskog vijeća
Vučić dočekao Costu u Beogradu: "Ovo je potvrda značaja dijaloga koji Srbija vodi s europskim partnerima"
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dočekao je u Beogradu predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu, ocijenivši njegov posjet važnim poticajem "daljnjem jačanju odnosa Srbije i Europske unije".
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Costin posjet Beogradu Vučić vidi kao "potvrdu značaja dijaloga" koji Srbija vodi s europskim partnerima "u vremenu brojnih izazova za sve nas".
Vučić je na Instagramu istaknuo da je "Beograd posvećen ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu europskih integracija" te da "članstvo u EU ostaje strateški cilj" Srbije.
Predsjednik Europskog vijeća, koji se nalazi na turneju po zapadnom Balkanu, je ranije u srijedu u Prištini pozvao tamošnje čelnike na ispunjavanje obveza iz sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, javila je agencija STA.
Za budućnost Kosova, ali i Srbije, ključna je normalizacija odnosa između dviju država, naglasio je predsjednik Europskog vijeća.
Portugalski diplomat će se u četvrttak u Beogradu sastati s državnim dužnosnicima i predstavnicima organizacija civilnog društva u Srbiji.
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