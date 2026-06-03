Trump kaže da je Iran "vrlo blizu" potpisivanju sporazuma. Otkrio i kad će Hormuz biti otvoren

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran „vrlo blizu” potpisivanju sporazuma kojim bi se odrekao razvoja nuklearnog oružja te najavio mogući napredak u pregovorima već tijekom vikenda. U obraćanju novinarima u Ovalnom uredu rekao je i da je postignut načelni dogovor prema kojem bi Sjedinjene Države nakon završetka sukoba preuzele i uništile iranski obogaćeni uran, dok bi se Hormuški tjesnac ponovno otvorio odmah nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Washingtona i Teherana.

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Donald Trump odgovarao je na pitanja novinara u Ovalnom uredu nakon potpisivanja izvršne uredbe, a američki predsjednik ponovno je ustvrdio da će Iran uskoro pristati na to da ne posjeduje nuklearno oružje, piše Sky News.

„Vrlo su blizu potpisivanju dokumenta“, rekao je Trump. „Zapravo smo se s njima vrlo dobro slagali.“

Međutim, dodao je svoju često ponavljanu izreku da je za mirovne pregovore između SAD-a i Irana potrebno „dvoje za tango“. Trump je također rekao da bi se napredak u pregovorima između dviju zemalja mogao ostvariti „već tijekom vikenda“.

SAD će u 'ne tako dalekoj budućnosti' preuzeti iranski obogaćeni uran

Ponovio je i svoju želju da SAD preuzme iranski obogaćeni uran, koji se nalazi duboko unutar iranskih nuklearnih postrojenja. „Kako stvari sada stoje, ući ćemo tamo u nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti“, rekao je predsjednik novinarima.

„Vrlo je teško doći do tog materijala, ali ga unatoč tome želim.“ Trump je rekao da ne bi odobrio američkim snagama provedbu takve operacije dok je sukob s Iranom još u tijeku. „Kada sve završi, prema trenutačnom dogovoru, ući ćemo zajedno s njima, preuzet ćemo ga i uništiti.“

Odgovorio je i na pitanje novinara o Hormuškom tjesnacu, za koji je rekao da ga Iran drži zatvorenim. Kazao je da američki pregovarači nastoje odvojiti pitanje plovnog puta od aktualnih neprijateljstava između Izraela i Hezbollaha u Libanonu.

Trump tvrdi da će se tjesnac „odmah“ ponovno otvoriti nakon što memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana bude potpisan.