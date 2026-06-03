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VIDEO / Ukrajina želi sama "zatvoriti svoje nebo": Testiran novi presretački projektil
Ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point uspješno je testirala svoj projektil FP-7.X, koji će poslužiti kao osnova za planirani protubalistički obrambeni sustav FREYJA te Ukrajini pružiti jeftiniju alternativu presretačima Patriot u vrijeme kontinuiranog manjka projektila za protuzračnu obranu.
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Ukrajinski proizvođač naoružanja Fire Point objavio je da je uspješno testirao projektil koji bi mogao postati okosnica prvog domaće razvijenog ukrajinskog sustava za presretanje balističkih projektila, dok se zemlja i dalje suočava s nedostatkom stranih projektila za protuzračnu obranu.
Fire Point, koji proizvodi ukrajinske krstareće projektile Flamingo, u srijedu je objavio snimku testnog leta projektila FP-7.X, platforme koju tvrtka namjerava koristiti za budući protubalistički obrambeni sustav FREYJA.
Video, koji je objavila glavna tehnološka direktorica Fire Pointa Irina Tereh, prikazuje, kako je navela, potpuno kontrolirani manevarski let izveden prije samo nekoliko dana.
🔴 Ukraine's Fire Point tests new missile for upcoming anti-ballistic system— UNITED24 Media (@United24media) June 3, 2026
Company technical director Iryna Terekh confirmed the successful fully-guided maneuvering flight of the FP-7.X missile, a platform designed to serve as the foundation for the future FREYJA… pic.twitter.com/uZtcL0acsi
„Bez obzira na to koliko danas ovaj cilj zvučao nerealno i ambiciozno, ulažemo sve moguće i nemoguće napore kako bismo ga ostvarili što je prije moguće, kako bi Ukrajina mogla sama zatvoriti svoje nebo”, napisala je Tereh.
Testiranje dolazi u trenutku kada je ukrajinska protuzračna obrana pod sve većim pritiskom zbog kontinuiranih ruskih napada i nedostatka presretačkih projektila.
Fire Point je još u travnju objavio da do 2027. godine namjerava razviti sposobnost obrane od balističkih projektila. Tvrtka FREYJU predstavlja kao jeftiniju alternativu američkom sustavu Patriot, pri čemu bi cijena jednog presretačkog projektila trebala biti manja od milijun dolara.
Prema specifikacijama tvrtke, presretač FP-7.X projektiran je za let brzinom od 1.500 do 2.000 metara u sekundi, a dug je 7,25 metara.
Ranije inačice projektila testirane su u veljači, kada je Fire Point naveo da je sustav namijenjen presretanju zračnih prijetnji srednjeg dometa.
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