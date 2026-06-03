Magyar najavio poziv Hrvatskoj u Višegradsku skupinu. Analitičar: "Ima mala neugodna situacija u toj priči..."

"A sada imamo i situaciju da Slovenija dobiva vladu Janeza Janše koji ima posebne odnose i veze i s SAD-om i s Izraelom. Sve su to pitanja koja vjerojatno vise premijeru Plenkoviću u zraku, a još nije jasno i kakve će biti neke Magyarove politike. Vidjet ćemo kakva će biti energetska politika Mađarske pod Magyarom pri čemu je Hrvatskoj najvažnije kako će se Budimpešta postaviti s jedne strane prema proširenju projekta naftovoda Družba prema Pančevu, što je gurala Orbanova vlada, hoće li ostati vezani uz turski tok ili će prihvatiti Tuskovu ponudu da se vežu na poljske plinovode i novi LNG koji Poljaci grade s Amerikancima ili će se okretati našem LNG terminalu na Krku. Sve to utječe na odluku Hrvatske o pozivu u Višegradsku skupinu. Načelno nam je to prihvatljivo, ali oprez je majka mudrosti", smatra Gjenero.