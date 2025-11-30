Medulin: Sin usmrtio majku, a potom sebi oduzeo život

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom, da bi u nedjelju ujutro oko 8:10 sati zaprimila dojavu o mrtvom tijelu u moru u Medulinskom zaljevu.