Oglas

OBITELJSKA KUĆA

U Medulinu pronađena mrtva žena, sumnja se na nasilnu smrt

author
Hina
|
30. stu. 2025. 10:19
policija, policijsko svijetlo, policijska sirena unsplash
Unsplash/Max Fleischmann

Tijelo 79-godišnje žene s tragovima nasilja pronađeno je u subotu navečer u obiteljskoj kući u Medulinu, izvijestila je Istarska policija.

Oglas

Prema riječima glasnogovornice Istarske policije Suzane Sokač, u subotu je oko 18:30 sati zaprimljena dojava člana obitelji da s njom ne može stupiti u kontakt.

Policija je potom na mjestu događaja u ulici Nova lokva pronašla tijelo na kojem su uočeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt.

Očevid je obavljen na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Policijski službenici zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, kažu u policiji.

Neslužbeno se doznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu te da policija traga za njenim sinom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
femicid medulin policija ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ