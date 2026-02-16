Istraga u tijeku
Na gradilištu u Zadru poginuo radnik
Danas oko 13:30 sati dogodila se teška nesreća na gradilištu nove Medicinske škole.
Policija je potvrdila kako je u13.34 sati policija je zaprimila dojavu da je na gradilištu u Zadru u Ulici kralja Stjepana Držislava prilikom izvođenja radova s visine pao radnik koji je zbog zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.
Na mjestu događaja policijski službenici će provesti očevid u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu i dežurnim državnom odvjetnikom.
O svemu se oglasila i ravnateljica Medicinske škole Anita Basioli.
"Duboko nas je potresla vijest o smrtnom stradavanju radnika na gradilištu zgrade Medicinske škole. Izražavamo iskrenu sućut obitelji preminulog, kao i njegovim kolegama i svima pogođenima ovim tragičnim događajem. U ovom trenutku ne raspolažemo detaljima okolnosti nesreće. Na mjestu događaja nadležne službe provode očevid te očekujemo više informacija po njegovu završetku, rekla je ravnateljica, piše Zadarski list.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
