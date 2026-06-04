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Israel Katz

Ministar obrane: Izrael će zasad nastaviti operacije u Libanonu unatoč primirju

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Hina
|
04. lip. 2026. 09:54
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Israeli Defense Minister Israel Katz speaks after his meeting with his Greek counterpart in Athens on January 20, 2026. (Photo by Aggelos NAKKAS / AFP)
AFP/AGGELOS NAKKAS

Izrael će zasad nastaviti svoje operacije na terenu u južnom Libanonu, a libanonski stanovnici koje je Izrael prisilio da napuste svoje domove neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar obrane Israel Katz.

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Njegove izjave uslijedile su dan nakon što su Libanon i Izrael priopćili da su tijekom pregovora u Washingtonu postigli dogovor o provedbi prekida vatre. Sporazum je uvjetovan obustavom vatre militantne skupine Hezbolah.

U priopćenju je Katz rekao da će postrojbe ostati u takozvanoj sigurnosnoj zoni na jugu Libanona, uključujući područje dvorca Beaufort, utvrde stare 900 godina koju je Izrael zauzeo u subotu.

Rekao je da će Izrael nastaviti „uklanjati terorističku infrastrukturu na tom području", dok Izrael ima „slobodu djelovanja, uz potporu Sjedinjenih Američkih Država, da izvodi napade u Bejrutu kao odgovor na napade na izraelske zajednice i teritorij".

Libanon i Izrael u srijedu su se dogovorili o novom prekidu vatre u Libanonu uz potporu SAD-a. Prethodno su u travnju postigli dogovor o obustavi neprijateljstava, koji je zatim u svibnju produljen, no nasilje se nastavilo.

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Teme
israel katz izrael libanon primirje

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