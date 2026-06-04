U BiH nastavak rasprave o imenovanju visokog predstavnika, SAD ima svog favorita

"Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji", izjavio je Rubio tijekom saslušanja u Washingtonu u srijedu dok je u Sarajevu počinjalo dvodnevno zasijedanje Upravnog odbora PIC-a.