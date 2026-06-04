Nije poznat uzrok
VIDEO / Drama u Beogradu: Požar u veleposlanstvu
U zgradi veleposlanstva Pakistana na beogradskom Dedinju danas je izbio požar.
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Fotografije požara objavljene su na Instagram stranici Moj Beograd, a na njima se vidi gust dim koji izlazi iz jednog od gornjih katova zgrade veleposlanstva.
Za sada nije poznato kako je došlo do požara.
Trenutačno nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba, kao ni o mogućoj materijalnoj šteti, javlja Nova.rs.
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