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Nije poznat uzrok

VIDEO / Drama u Beogradu: Požar u veleposlanstvu

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Nova.rs
|
04. lip. 2026. 09:45
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Beograd
Instagram

U zgradi veleposlanstva Pakistana na beogradskom Dedinju danas je izbio požar.

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Fotografije požara objavljene su na Instagram stranici Moj Beograd, a na njima se vidi gust dim koji izlazi iz jednog od gornjih katova zgrade veleposlanstva.

Za sada nije poznato kako je došlo do požara.

Trenutačno nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba, kao ni o mogućoj materijalnoj šteti, javlja Nova.rs.

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Teme
beograd pakistan požar veleposlanstvo

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