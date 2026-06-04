FOTO / Pojačan promet na važnijim cestama, na nekim graničnim prijelazima čeka se satima

Screenshot/HAK

Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Mogući su odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8), izvijestio je Hrvatski autoklub.

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Upozorili su vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Naglašavaju da se između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra, javlja HAK.

Screenshot/HAK

﻿U pomorskom prometu nema poteškoća.﻿﻿

Višesatna čekanja zabilježena su za teretna vozila na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina na ulazu u zemlju. Također, teretna vozila čekaju oko tri sata na prijelazu Gornji Varoš te oko šest sati na prijelazu Jasenovac.

Osobna vozila na izlaz iz zemlje čekaju između pola sata i sat vremena na prijelazima Gornji varoš, Županja, Jasenovac i Hrvatska Kostajnica.

Screenshot/HAK